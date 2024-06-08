Этим летом в России ожидаются яркие кинопремьеры. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
Глава ведомства отметила, что летнее время всегда было сложным сезоном для кинопроката, однако Фонд кино и Минкультуры стремятся привлечь аудиторию в период каникул и отпусков.
«[Фильм «Майор Гром: Игра»] далеко не единственная большая премьера. Среди других ярких летних проектов стоит упомянуть комедии «Непослушники», «Тур с Иванушками», «Водитель-олигарх», мультфильмы «Три Богатыря. Ни дня без подвига», «Большое путешествие вокруг света», «Формула воды», «Лунтик. Возвращение домой», фэнтези «Самая большая Луна», семейный фантастический фильм «Пираты галактики Барракуда», — приводит
слова министра агентство ТАСС.
По словам министра, проблема летнего проката была всегда, и такая специфика существует во всех странах, а сделать традицией летние походы в кинотеатры является общей амбициозной задачей.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova