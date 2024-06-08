Съемки фильма о Шостаковиче перенесли на осень

08.06.2024
Съемки полнометражного фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче начнутся осенью.
Об этом сообщил режиссер картины Алексей Учитель. Ранее постановщик сообщал о том, что старт съемок запланирован на весну этого года, передает
ТАСС.
«Надо еще чуть-чуть выждать. Проблема в том, что по сюжету есть молодой Шостакович, а есть пожилой. И будет ли это играть один актер или два актера — в этом вопрос. Не решено. Пробуем современные технологии: „состарить“ молодого актера или, наоборот, „омолодить“ старого. У нас была часть съемок. Но мы так и рассчитываем, что основной этап у нас будет начинаться с осени», — приводит агентство слова режиссера.
Отмечается, что в настоящее время сняты только два тестовых эпизода картины.
Исполнитель главной роли в предстоящей картине на данный момент держится в секрете.
Говоря о проекте, Учитель отметил, что фильм не планируется как полностью биографический, но в нем найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его судьбу и творчество.
Фото: Pixabay.com