На фестивале «Красная площадь» впервые представят серию о философии России в ста томах

08.06.2024
На X книжном фестивале «Красная площадь» будет представлена книжная серия совместного проекта Института философии РАН, фонда им. Г.П. Щедровицкого и издательства «РОССПЭН» «Философия России. XIX-XX вв.», передает «Интерфакс».
Как заявил главный редактор проекта и главный редактор журнала «Вопросы философии», заведующий сектором философии естественных наук Института философии РАН Борис Пружинин, в настоящее время выпущено 56 томов — 22 тома серии «Философия второй половины XX века» и 34 тома серии «Философия первой половины XX века».
Пружинин рассказал, что в работе над проектом приняли участие более сотни российских, а также около полусотни иностранных специалистов по русской философии.
Авторы серии, отметил Борис Пружинин, ставят целью восстановление целостной картины развития русской философской мысли, актуализацию идейного богатства в контексте современных проблем, популяризацию идей русских мыслителей для широкой аудитории.
Фото: Pixabay.com