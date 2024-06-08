На фестивале «Красная площадь» впервые представят серию о философии России в ста томах

Как заявил главный редактор проекта и главный редактор журнала «Вопросы философии», заведующий сектором философии естественных наук Института философии РАН Борис Пружинин, в настоящее время выпущено 56 томов — 22 тома серии «Философия второй половины XX века» и 34 тома серии «Философия первой половины XX века».Пружинин рассказал, что в работе над проектом приняли участие более сотни российских, а также около полусотни иностранных специалистов по русской философии.Авторы серии, отметил Борис Пружинин, ставят целью восстановление целостной картины развития русской философской мысли, актуализацию идейного богатства в контексте современных проблем, популяризацию идей русских мыслителей для широкой аудитории.