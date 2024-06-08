Ольга Любимова указала на первоочередную поддержку проектов, отвечающих российским ценностям

Ольга Любимова указала на первоочередную поддержку проектов, отвечающих российским ценностям

08.06.2024

Приоритетными для поддержки проектами для Минкультуры России являются те, что отвечают российским духовно-нравственным ценностям.

В кинопроизводстве в настоящее время находится несколько работ об исторических личностях и персонажах классической отечественной литературы. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Глава Минкультуры заявила, что указ президента о том, что минимум 70% проектов в сфере культуры должны продвигать традиционные ценности, будет исполнен.

«На самом деле ежегодно Министерство культуры вывешивает список приоритетных тем господдержки. С ним можно ознакомиться. Все они соответствуют указу и, безусловно, дают возможность нашим продюсерам реализовать свои самые яркие и талантливые задумки», — приводит слова министра культуры агентство ТАСС.

Ольга Любимова отметила, что в производстве сейчас находится большое количество исторических картин, посвященных политическим фигурам, героям, персонажам классических произведений отечественной литературы.

«Если вы посмотрите и проанализируете последние пять-шесть питчингов в Фонде кино и Министерстве культуры, я с уверенностью могу сказать, абсолютное большинство фильмов подпадает под этот указ», — сказала министр.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova