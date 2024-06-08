Ольга Любимова указала на первоочередную поддержку проектов, отвечающих российским ценностям

Приоритетными для поддержки проектами для Минкультуры России являются те, что отвечают российским духовно-нравственным ценностям.
В кинопроизводстве в настоящее время находится несколько работ об исторических личностях и персонажах классической отечественной литературы. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
Глава Минкультуры заявила, что указ президента о том, что минимум 70% проектов в сфере культуры должны продвигать традиционные ценности, будет исполнен.
«На самом деле ежегодно Министерство культуры вывешивает список приоритетных тем господдержки. С ним можно ознакомиться. Все они соответствуют указу и, безусловно, дают возможность нашим продюсерам реализовать свои самые яркие и талантливые задумки», — приводит
слова министра культуры агентство ТАСС.
Ольга Любимова отметила, что в производстве сейчас находится большое количество исторических картин, посвященных политическим фигурам, героям, персонажам классических произведений отечественной литературы.
«Если вы посмотрите и проанализируете последние пять-шесть питчингов в Фонде кино и Министерстве культуры, я с уверенностью могу сказать, абсолютное большинство фильмов подпадает под этот указ», — сказала министр.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova