08.06.2024
Игровых фильмов про события специальной военной операции пока мало, но они должны создаваться с особой точностью и соответствием исторической правде.
Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«От себя могу сказать, что очень не хватает ярких, интересных сценариев о новейшей истории, о том, что сейчас происходит. Мы отдельно объявили конкурс для фильмов, которые посвящены специальной военной операции, и не только документальных. <...> Нам очень важно, чтобы появились игровые такие картины — их пока не очень много. И чтобы они были сняты очень точно — чтобы они никого не обидели, чтобы они соответствовали тому, что происходит, исторической правде, тому вызову, с которым мы все столкнулись два года назад», — приводит
агентство ТАСС слова министра культуры.
Ольга Любимова назвала подвигом работу военкоров и документалистов, которые отправляются в Донбасс и снимают кино, и это кино ляжет затем в основу кинолетописи, которую будут смотреть спустя много лет.
Фото: пресс-служба Минкультуры России