На выставке «Россия» прошло массовое прочтение отрывков из поэмы «Руслан и Людмила»

Более 500 человек прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» на полях Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.





Флешмоб прошел в павильоне «Регионы России». Известные строки поэмы подхватили гости разных возрастов.





Замгендиректора выставки Анастасия Звягина отметила, что к флешмобу присоединились также иностранные гости — участники Международного фестиваля театральных школ стран БРИКС+.





«Пушкин — создатель нашего современного русского языка. Его произведения нетленны, и их знает весь мир, они объединяют нашу страну, и мы ими гордимся», — добавила она.





Чествование поэта сопровождалось красочным театрализованным шествием. Участие в нем приняли свыше тысячи человек.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва