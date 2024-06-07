В Белграде пройдет театральная школа от Александринского театра

Александринский театр проведет театральную школу в столице Сербии осенью 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Театр договорился о реализации совместных проектов с Россотрудничеством на полях Петербургского международного экономического форума. Одним из них будет театральная школа в ноябре в Белграде.





«При поддержке Министерства культуры Сербии», — уточнили представители театра.





Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подчеркнул, что Русские дома во всем мире открыты к сотрудничеству и всегда готовы поддержать подобные проекты. Директор Александринского Сергей Емельянов в свою очередь заявил о продолжении работы с национальными театрами Венгрии, Сербии. Театр также начинает сотрудничать со Словакией.









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