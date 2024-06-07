Комедия «Непослушники» заняла второе место в списке лидеров проката

Стали известны лидеры проката на 7 июня. Так, лучшим релизом четверга снова стала картина «Манюня: Приключения в Москве», информирует «Бюллетень кинопрокатчика» в Telegram-канале.





Вторая строчка досталась комедии «Непослушники», которая заработала более 9,6 миллиона рублей. «Манюня» в свою очередь смогла собрать 10 миллионов.





Четвертое место занял испанский мультфильм «Последний дракон». Анимационная лента достигла отметки в 5,3 миллиона рублей.





На восьмой строчке оказался другой мультфильм — «Сказочный патруль. Шоу продолжается». Отечественная картина заработала 3 миллиона рублей за первый день.





Предпоследнее место в десятке лидеров досталось американскому ретро-хоррору «Полночь с дьяволом». Картина с Дэвидом Дастмалчяном смогла собрать на старте 2,3 миллиона рублей.





Другой хоррор — «Астрал. Ночь в могиле» оказался на десятой строчке. Фильм ужасов положил в свою копилку 1,7 миллиона рублей.









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