Не стало заслуженного артиста России Владимира Латыпова-Догадова

Заслуженный артист России, народный артист Башкирии Владимир Латыпов-Догадов скончался в Уфе. Его не стало после борьбы с продолжительной болезнью.





По данным «Башинформа», артист сыграл на сцене Государственного академического русского драматического театра республики огромное количество разноплановых ролей.





«Но при этом легкость, виртуозность исполнения Владимир Латыпов-Догадов сочетал с внутренней глубиной, пронзительными, щемящими интонациями», — отметили журналисты.





Артист стал первым в республике лауреатом премии Союза театральных деятелей Башкирии имени Мубарякова. За свою творческую карьеру он успел получить и другие награды.





Прощание с артистом состоится в субботу, 8 июня. Церемония пройдет по адресу: улица Цветочная, 2А, в зале «Вознесение».



