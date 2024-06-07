Состоялась премьера второго сезона научпоп-подкаста «КультТех»

Премьера второго сезона научпоп-подкаста «КультТех» состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Проект подготовили Александринский театр и HiFi-стриминг «Звук».





В новом сезоне представители культуры и IT-компаний обсуждают новые тенденции на стыке высоких технологий и искусства, сообщили в пресс-службе театра. Первый сезон посвящался теме театра. Второй – арту, визуальным искусствам и современным техническим трендам, которые их меняют. Первые три выпуска уже запущены. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский также принял участие в записи подкаста.





Замдиректора Александринского театра по развитию и цифровизации Данил Толмачев пояснил РГ, что «КультТех» представляет собой не просто серию бесед с известными людьми. По его словам, проект является научным исследованием, попыткой понять, как сфера культуры меняется благодаря цифровизации. В рамках десяти эпизодов создатели представят «очень разноплановых гостей», которые находятся в авангарде этой трансформации.



