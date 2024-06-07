Rutube и Президентская библиотека Управления делами президента России договорились о сотрудничестве

Видеохостинг Rutube и Президентская библиотека Управления делами президента России подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны заключили договор 6 июня.





Пользователи Rutube благодаря соглашению смогут ознакомиться с цифровыми копиями произведений и документов по истории России, ее культуре и словесности из фонда Президентской библиотеки. Стороны будут сотрудничать в сфере инновации отечественной культурной среды с целью повышения ее социальной направленности и создания документального и просветительского контента.





На Rutube уже заработал круглосуточный библиотечный ТВ-канал. Президентская библиотека не только публикует данные из фондов, но и проводит трансляции.









Фото: Rutube