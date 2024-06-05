Миллер представил Путину проект задуманного Петром I памятника

«Газпром» планирует воздвигнуть триумфальную колонну рядом со своей штаб-квартиров в «Лахта-центре».
Писатель Алексей Варламов победил в номинации «Проза» с романом «Одсун».
Проекты начали работать в Русском доме науки и культуры в центре Парижа.
Заседание прошло под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Белгородская государственная филармония совместно с Ассоциацией дирижеров профессиональных оркестров...
«Газпром» планирует воздвигнуть триумфальную колонну рядом со своей штаб-квартиров в «Лахта-центре».
Писатель Алексей Варламов победил в номинации «Проза» с романом «Одсун».
Проекты начали работать в Русском доме науки и культуры в центре Парижа.
Заседание прошло под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Белгородская государственная филармония совместно с Ассоциацией дирижеров профессиональных оркестров...
Маргарите Касымовой было 86 лет.
Фестиваль откроется в Рязани 12 июня.
Новый проект Бориса Акопова выйдет в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink.
Серия из пяти книг включила в себя расположенные в порядке алфавита статьи, которые содержат подробн...
Экспозиция развернулась в Гостином дворе.
Стороны подписали соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума.
Творческий коллектив представит спектакль по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» и другие пос...
Об этом сообщил руководитель Обособленного подразделения города Санкт-Петербурга ППК «Единый заказчи...
Проект приурочен к 80-летию начала Белорусской стратегической наступательной операции.
В продолжении проекта Омару предстоит познакомить свою девушку Асю с семьей.
Артистка умерла на 73-м году жизни после тяжелой болезни.
О реставрации ансамбля усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте рассказал мэр Москвы Сергей Собяни...
Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила на заседании оргкомитета по подготовке и празд...
Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс медиа» для телеканала «ТВ-3».
В этом году конкурс посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
05.06.2024