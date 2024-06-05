Миллер представил Путину проект задуманного Петром I памятника

Глава «Газпрома» Алексей Миллер представил президенту России Владимиру Путину памятник, задуманный еще Петром I. Речь идет о столпе в честь окончания Северной войны 1700-1721 года.





Памятник может появиться возле штаб-квартиры «Газпрома» в «Лахта-центре».





«Триумфальная колонна, 82 м», — уточнил Миллер.





Глава компании уточнил, что обсуждал соответствующий проект с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. При участии «Газпрома» в музее открывается галерея Петра Великого. Миллер показал Путину копию модели столпа, хранящейся в Эрмитаже. Президент, в свою очередь, пошутил, что «Газпром» умеет трубы строить.









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