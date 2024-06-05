Названы лауреаты второго сезона литературной премии «Гипертекст»

05.06.2024

Названы лауреаты второго сезона литературной премии «Гипертекст»
Стали известны имена 15 лауреатов второго сезона Всероссийской литературной премии «Гипертекст» имени Александра Чаковского. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе премии.

В номинации «Проза» победу одержал писатель Алексей Варламов с романом «Одсун». В категории «Поэзия» лауреатом стал Дмитрий Мурзин со сборником стихов «Расходные материалы».

««За вклад в литературный процесс» - Борис Бартфельд», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В номинации «Русский перевод» победа досталась Вячеславу Ар-Серги и Муталипу Беппаеву. В рубрике «Литературный блогер» лауреатами признаны Марина Битокова и Юлия Комарова, Ирина Кормильцева, Юрий Татаренко и Евгения Шепелева.

Ксения Аксе, Дмитрий Кравченко, Максим Симбирев, Роман Сорокин и Анна Чухлебова попали в топ-5 лучших авторов в номинации «Слово молодым. Рукопись». Призовой фонд второго сезона «Гипертекста» составил более 4,5 миллиона рублей.

Экспертная комиссия рассмотрела свыше 3,5 тысячи заявок России и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. В шорт-лист попали представители 26 российских регионов и Белоруссии.


Фото: Александр Авилов / АГН Москва