Названы лауреаты второго сезона литературной премии «Гипертекст»

Стали известны имена 15 лауреатов второго сезона Всероссийской литературной премии «Гипертекст» имени Александра Чаковского. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе премии.





В номинации «Проза» победу одержал писатель Алексей Варламов с романом «Одсун». В категории «Поэзия» лауреатом стал Дмитрий Мурзин со сборником стихов «Расходные материалы».





««За вклад в литературный процесс» - Борис Бартфельд», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.





В номинации «Русский перевод» победа досталась Вячеславу Ар-Серги и Муталипу Беппаеву. В рубрике «Литературный блогер» лауреатами признаны Марина Битокова и Юлия Комарова, Ирина Кормильцева, Юрий Татаренко и Евгения Шепелева.





Ксения Аксе, Дмитрий Кравченко, Максим Симбирев, Роман Сорокин и Анна Чухлебова попали в топ-5 лучших авторов в номинации «Слово молодым. Рукопись». Призовой фонд второго сезона «Гипертекста» составил более 4,5 миллиона рублей.





Экспертная комиссия рассмотрела свыше 3,5 тысячи заявок России и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. В шорт-лист попали представители 26 российских регионов и Белоруссии.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва