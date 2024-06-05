В Париже открылись три выставки в честь 225-летия со дня рождения Пушкина

Три выставочных проекта к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и Дню русского языка открылись в Русском доме науки и культуры в Париже. События отмечаются во всем мире 6 июня.





Постпред России при ООН по вопросам образования, науки и культуры, посол Ринат Аляутдинов отметил, что русский язык выполняет важную миссию на евразийском пространстве, служит мостом между народами, связывает поколения, является важным инструментом для передачи традиций.





«Обеспечивает доступ к бесценной сокровищнице знаний, культурному пространству русской цивилизации», — приводит ТАСС его слова.





Дипломат добавил, что три открывшиеся выставки объединяет концепция, «которая демонстрирует красоту и разнообразие Русского мира, его истории и культуры, скрепленных русским языком».





Первый проект получил название «С молодежного на великорусский. Объясняет Даль». Выставка рассказывает об истории и формировании современного молодежного языка.





Второй проект посвящен международному фотоконкурсу Федерального агентства по делам национальностей России «Русская цивилизация». Третья выставка подготовлена Государственным музеем А.С. Пушкина. В ней представлены портреты поэта, его окружения и многое другое.



