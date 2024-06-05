Андрей Малышев обсудил празднование 225-летия Пушкина на заседании оргкомитета

Замминистра культуры России Андрей Малышев поучаствовал в заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. В этом юбилейном году состоится более 60 мероприятий.





Заседание оргкомитета прошло под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой, уточнили в Минкультуры. Также в ведомстве представили программу празднования 225-летия русского поэта.





«В Государственном Кремлевском дворце 6 июня состоится специальный культурный проект — Фестиваль Всероссийского оркестра национальных инструментов народов России, главным событием которого станет премьера концертной программы «Дыханье светлых именин», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.





Уникальный марафон программ «Пушкинские дни» охватит Нижегородскую область, Калугу, Тулу, Севастополь и Крым. В музее-заповеднике «Болдино» 6 июня Юрий Башмет и оркестр «Новая Россия» с артистами МХТ имени Чехова представят новую музыкально-литературную программу к юбилею поэта.





Также в этот день в музеях и музеях-заповедниках, которые участвуют в программе реставрации и реэкспозиции, откроются обновленные экспозиции. В РГБ с 6 июня по 14 сентября пройдут книжно-иллюстративная выставка, публичные чтения, лекция-концерт.





В РНБ ожидаются четыре тематические выставки. В рамках празднования пройдут гастроли со спектаклями по произведениям Пушкина. Участниками станут пять ведущих театров и 19 детских коллективов в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал