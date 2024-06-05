В Белоруссии умерла первая женщина-режиссер в Средней Азии Касымова

Первая женщина-режиссер в Средней Азии Маргарита Касымова ушла из жизни в Белоруссии. Об этом сообщил искусствовед, член Союза писателей Таджикистана Тилло Неккадам.





Советского кинорежиссера не стало на 87-м году жизни. Смерть настигла ее в Минске. Тилло Неккадам в запрещенной соцсети опубликовал сообщение о ее уходе. Подробностей он не привел.





Касымова родилась 10 апреля 1938 года в Душанбе (прежний Сталинабад). В 1961-м она окончила режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Спустя шесть лет вышла ее первая картина «Лето 1943 года». Фильм рассказывает о подростке, которого воспитывает родственник, пока отец находится на фронте.





Всего за свою творческую карьеру Касымова сняла и приняла участие в съемках порядка 20 лент, включая «А счастье рядом», «Сегодня и всегда», «Маленький боец», и других. Также она сыграла в семи фильмах как актриса.





Касымова отправилась в Белоруссию в 90-х на фоне гражданской войны в Таджикистане. В столице республики она работала на киностудии «Беларусьфильм», являлась профессором кафедры режиссуры кино и телевидения Белорусской академии искусств. В 2015 году была удостоена одной из высших наград страны – ордена Франциска Скорины.









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