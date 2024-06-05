Объявлена программа XII Фестиваля искусств «Кремлевские вечера»

Открытие XII Фестиваля искусств «Кремлевские вечера» состоится 12 июня, в День России, на территории Рязанского кремля. Об этом сообщили в пресс-службе областного историко-архитектурного музея-заповедника.





В 2024 году фестиваль посвятят 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина и 220-летию со дня рождения композитора Михаила Глинки. В программе фестиваля ожидаются выступления Государственного оркестра «Гусляры России», артистов театра Романа Виктюка, студии исторического танца «Белый балъ», а также гала-концерт, посвященный Дню России. На сцену выйдут Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством Сергея Оселкова, Рязанский камерный хор, солисты Большого театра и «Геликон-оперы», а также Рязанской филармонии.





13 июня зрителей ждет концертная программа и выступление Варвары Визбор с ее музыкальным коллективом. На следующий день гостей порадует мужской хор «Древнерусский распев» с программой «От недр своих».





14 июня состоится торжественное закрытие фестиваля. Опера Петра Чайковского «Евгений Онегин» прозвучит в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра, Рязанского камерного хора, солистов московских музыкальных театров под управлением дирижера Сергея Оселкова.









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