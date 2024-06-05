Премьера сериала «На автомате» состоится 5 июня

Премьера нового сериала режиссера Бориса Акопова «На автомате» пройдет 5 июня. Шоу выйдет на платформах «Кинопоиск» и Wink.





В главных ролях снялись Вячеслав Копейкин («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Денис Косиков («Офлайн»). Режиссер в беседе с ТАСС признался, что ему повезло работать с прекрасными артистами.





«Все они создали уникальные образы и я, кем кем, а всеми ими сильно горжусь. Особенно, конечно, рад за ребят. Денис и Слава настоящие профессионалы», — добавил Акопов.





Сериал снят в жанре криминальной комедии. По сюжету братья Рома и Женя, живущие в небольшом провинциальном городке, случайно находят склад с оружием в заброшенном гараже. Герои строят грандиозные планы, но не понимают, кому перешли дорогу. Стремление братьев заработать запускает череду событий, которые изменят жизнь многих людей.









Фото: YouTube