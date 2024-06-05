Последний сборник Пушкинской энциклопедии вышел накануне 225-летия со дня рождения поэта

Последний выпуск «Пушкинской энциклопедии» поступил в продажу накануне 225-летия со дня рождения поэта, которое отметят 6 июня. Об этом журналистам рассказали в издательстве «Нестор-История».





Серия состоит из пяти книг, посвященных творчеству великого русского поэта, информирует ТАСС. Издания включают в себя расположенные в порядке алфавита статьи с подробными историко-литературными характеристиками пушкинских произведений.





В книге есть как цветные, так и черно-белые иллюстрации. Сборник можно приобрести за 1,5 тысячи рублей. Цены на предыдущие тома стартуют от 250 рублей. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявлял, что выпуск последнего издания подведет определенный итог в развитии пушкинистики.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва