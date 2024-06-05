В Архангельске открылась выставка «Десять веков русской архитектуры»

Выставка «Десять веков русской архитектуры» начала работать в Гостином дворе в Архангельске. Экспозицию представили фонд развития науки и культуры «Таволга» и Музей архитектуры имени Щусева при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура».





На выставке показана история развития отечественной архитектуры от Средневековья до конца XX века, передает ТАСС. Среди экспонатов выставлены те, которые связаны с площадкой, где развернулся проект, — Гостиным двором. Отмечается, что он является старейшим каменным зданием Архангельска.





«В нашем собрании есть материалы по Гостиным дворам, потому что собрание музея архитектуры очень масштабное, объемное, оно посвящено архитектуре всей страны. Это коллекция не локально московская, это федеральный музей, где представлено более 800 тысяч предметов», — поделилась с агентством директор музея архитектуры Наталья Шашкова.





Она показала обмерный чертеж Гостиного двора, который выполнен в 1948 году. Другой представленной работой стал карандашный рисунок 1930-х. На изображении передан облик Гостиного двора. Автор оживил композицию фигурами в нарядах XVIII века и парусниками.





Всего на выставке можно увидеть 99 экспонатов. Экспозиция будет открыта до 21 июля.









Фото: YouTube