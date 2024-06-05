Русский музей и власти Карелии договорились о серии передвижных выставок

Власти Карелии и руководство Русского музея договорились о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума. Об этом говорится в сообщении правительства республики.





Стороны подписали соглашение в рамках ПМЭФ-2024, которое подразумевает организацию передвижных выставок изобразительного искусства.





«Торжественная церемония подписания соглашения состоялась 5 июня. В ней приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор государственного Русского музея Алла Манилова», — уточнили в правительстве республики.





Также договоренность предполагает расширение деятельности созданного виртуального филиала Русского музея в музее ИЗО Карелии. Алла Манилова отметила, что в 2025 году учреждение запланирует выставку работ XVIII-XX веков, которая посвящена защитникам Отечества.









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