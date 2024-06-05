Московский Малый театр впервые приедет в Красноярск с гастролями

Государственный академический Малый театр впервые посетит Красноярск с гастролями, сообщила пресс-секретарь Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского Мария Зырянова. В беседе с журналистами она отметила, что коллектив представит три спектакля.





По словам Зыряновой, гастроли Малого театра пройдут с 19 по 25 июня. Зрители увидят спектакль по произведению Михаила Булгакова «Собачье сердце», военную историю «Летят журавли» и комедию «Женитьба Бальзаминова».





«В списке исполнителей множество известных имен. Среди них, например, народные артисты России Василий Бочкарев, Владимир Носик, Людмила Полякова, Ирина Муравьева и другие», — поделилась Зырянова с ТАСС.





Гастроли пройдут при поддержке Минкультуры России и Росконцерта. Поездка Малого театра в Красноярск состоится в рамках федеральной программы «Большие гастроли».









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