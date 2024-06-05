Петербургская консерватория примет первый после ремонта концерт до конца 2024 года

Здание Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова примет первый после ремонта концерт до конца 2024 года.



Об этом сообщил руководитель Обособленного подразделения города Санкт-Петербурга ППК «Единый заказчик» Денис Анненков.



По словам Анненкова, основные работы на объекте уже завершены. Специалисты провели работы по усилению фундамента, усилению и замене перекрытий, провели все самые технически сложные работы.



«В активной фазе находятся работы по монтажу инженерного и театрального оборудования, выполняются работы по чистовой отделке интерьеров. Уже есть готовые помещения. Мы обращаем внимание не только на сроки, но и на качество, к концу года планируем работы завершить — тогда же планируется провести первый концерт», — приводит ТАСС слова Анненкова.



Руководитель добавил, что готовность объекта составляет 75%. В настоящее время почти полностью завершена реставрация Парадной лестницы консерватории, восстановлена Домовая церковь, зал Рубинштейна.









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