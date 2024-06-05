Умерла турецкая актриса Фатма Каранфиль

Скончалась турецкая актриса Фатма Каранфиль.



Артистка умерла на 73-м году жизни после тяжелой болезни, с которой боролась несколько лет.



О кончине артистки сообщил ее менеджер.



«Мы потеряли нашу дорогую Фатму Каранфиль. С глубокой печалью мы узнали о смерти нашей значимой актрисы, одной из наиболее уважаемой в турецком кино и театре», — говорится в заявлении.



Отмечается, что Каранфиль принимала участие во многих успешных проектах на протяжении своей творческой жизни и удостоена многих наград.



«Она была примером для артистов не только из-за своей актерской игры, но и за ее человеческие качества, стиль, трудолюбие и человечность», — сказал менеджер.



Фатма Каранфиль получила широкую известность благодаря сериалу «Запретная любовь» 2008-2010 годов. За свою карьеру актриса сыграла роли в около 70 фильмах, играла в театре.









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