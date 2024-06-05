В Москве начались работы по реставрации Александринского дворца

В Москве стартовал новый этап реставрации Александринского дворца.



О реставрации ансамбля усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.



«На очереди — Александринский дворец. Работы коснутся фасада и кровли здания, его архитектурного декора, исторических интерьеров и скульптур собак входной группы», — говорится в сообщении Собянина, опубликованном в Telegram.



Мэр Москвы добавил, что в рамках работ планируется отреставрировать фонтаны на территории усадьбы, благоустроить Нескучный сад.



На предыдущих этапах были восстановлены два боковых корпуса на территории «Нескучного», возвращен исторический облик зданию гауптвахты. В 2024 году на главные ворота были также возвращены скульптуры «Времена года».









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