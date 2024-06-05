Обновление посвященных Пушкину музеев продолжится до 2026 года

05.06.2024
Работы по восстановлению и обновлению музеев, посвященных жизни и творчеству Пушкина, продолжатся до 2026 года.
Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина.
По словам Голиковой, в России около 20 больших и малых музеев, посвященных жизни и творчеству Пушкина, в каждом из которых созданы условия для проведения пушкинских торжеств.
«В юбилейные дни музеи стали площадками празднования и точками притяжения туристов и почитателей таланта Пушкина. В наиболее важных музейных центрах отреставрированы ключевые объекты, обновлены и созданы новые экспозиции, восстановлены оригинальные интерьеры и ландшафты. Работа действительно масштабная и разноплановая, требующая больших вложений времени и средств. Поэтому мы будем продолжать работу <...> и в 2024 году, и в 2025 и 2026 годах», — приводит
слова Голиковой агентство ТАСС.
Вице-премьер отметила, что программа реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников является важной частью подготовки к юбилею поэта.
На реализацию программы, которая насчитывает 11 музеев, в федеральном бюджете предусмотрено 1 млрд 134 млн рублей.
Фото: пресс-служба Минкультуры России