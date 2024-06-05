В Красноярском крае начались съемки сериала «Ронин»

В Красноярском крае стартовали съемки сериала «Ронин».



Производством проекта занимается кинокомпания «Триикс медиа» для телеканала «ТВ-3», сообщает пресс-служба компании.



Главную роль в проекте сыграет Дмитрий Паламарчук.



«„Ронин“ — это детективная история о находящемся в отпуске по ранению бойце СОБРа Иване Доронине. После смерти бывшей жены он приезжает в родную деревню, чтобы забрать сына. Однако там его ждет не только встреча с ребенком», — говорится в описании проекта.



Режиссером проекта выступает Сергей Горбачев. Премьера фильма состоится на «ТВ-3».









Фото: пресс-служба "Триикс медиа"