Стали известны лауреаты конкурса короткометражного кино Художественного театра

В Москве прошла церемония награждения лауреатов конкурса короткометражного кино МХТ имени А.П. Чехова.



Конкурс прошел во второй раз при поддержке онлайн-кинотеатра Wink.ru, сообщает пресс-служба учреждения. В этом году конкурс посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.



Участникам конкурса предстояло создать за 7 недель короткометражный фильм на тему «Пушкин — 225» общим хронометражем до 225 секунд.



«Мы все работаем в кино, а кино крайне редко заходит на территорию театра. Но ведь для нас, артистов, территория кино — довольно дружественная. Наш Конкурс — это форма знакомства, форма начала дружбы Художественного театра, актёров Художественного театра и молодых ребят, которые только начинают заниматься уже непосредственно на практике кинематографом», — рассказал художественный руководитель — директор МХТ имени А.П. Чехова, председатель оргкомитета конкурса Константин Хабенский.



Всего на конкурс поступило 193 заявки. В шорт-лист вошли 10 работ.



В номинации «Режиссура» лауреатом стала работа «Наследие Ибрагима Петровича» режиссера Андрея Барта.



В категории «Операторская работа» премия досталась картине «Женя». Лауреатом в номинации «Актерский дуэт» стал фильм «Пиф-паф», в категории «Идея» лучшим признан проект «Гений чистой красоты».



Спецприз онлайн-кинотеатра Wink достался фильму «Не только для костюмов» режиссера Павла Винокурова, в номинации «„Поэзия“ слов» лауреатом стала лента «Дима» Александра Сухова.



«Лучшим фильмом» признана лента «Пиф-паф» режиссера Константина Денискина.





Фото: Валентина Григорьева