Специалисты ГМИИ им. А.С. Пушкина установили авторство картины «Христос и грешница»

Специалисты ГМИИ им. А.С. Пушкина завершили исследование картины «Христос и грешница» из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, передает пресс-служба учреждения.



В ходе исследования ученые нашли подтверждения версии об авторстве итальянского художника Антиведуто Грамматики.



«По совокупности признаков, таких как тип и способ подготовки основы, технические приемы живописи, использованные пигменты и наполнители, особенности естественного старения материалов, исследуемая картина была создана Антиведуто Грамматикой, одним из последователей знаменитого Караваджо», — говорится в сообщении музея.



Исследования проводились в течение двух месяцев. Накануне, 4 июня, прошла презентация полотна, автор которого теперь установлен.



«Это совместный проект по приобретению для наших фондов еще одного шедевра. Таких открытий впереди много — мы сейчас только на пути изучения наших коллекций», — рассказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.



В музее рассказали, что до революции картина «Христос и грешница» находилась в коллекции отставного полковника лейб-гвардии Гусарского полка Владимира Храповицкого. В собрание Владимиро-Суздальского музея-заповедника картина поступила в 1920-х годах как работа «неизвестного художника эпохи Позднего Возрождения».









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника