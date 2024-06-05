У Ржевского мемориала Советскому солдату развернут 200-метровую копию Знамени Победы

У Ржевского мемориала Советскому солдату развернут масштабную копию Знамени Победы, передает пресс-служба Музея Победы.



Двухсотметровую копию Знамени Победы развернут 9 июня в рамках автопробега «Бессмертный полк. Наши Герои».



В Тверскую область прибудет автоколонна из 19 машин. Около 200 участников акции проведут торжественный митинг у подножия мемориала Советскому солдату, почтут память павших героев, возложат цветы к мемориалу, после чего развернут гигантскую копию Знамени Победы.



Гости мероприятия также посетят музейный павильон Ржевского мемориала — филиал Музея Победы.









Фото: пресс-служба Музея Победы