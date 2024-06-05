У Ржевского мемориала Советскому солдату развернут 200-метровую копию Знамени Победы

В этом году конкурс посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
В ходе исследования ученые нашли подтверждения версии об авторстве итальянского художника Антиведуто...
Копию Знамени Победы развернут 9 июня в рамках автопробега «Бессмертный полк. Наши Герои».
Проект «Александр Вертинский: Прообраз музея» освещает важные этапы жизни артиста.
Ректор выразил надежду на то, что постановка останется в памяти студентов как замечательный опыт вст...
В этом году конкурс посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.
В ходе исследования ученые нашли подтверждения версии об авторстве итальянского художника Антиведуто...
Копию Знамени Победы развернут 9 июня в рамках автопробега «Бессмертный полк. Наши Герои».
Проект «Александр Вертинский: Прообраз музея» освещает важные этапы жизни артиста.
Ректор выразил надежду на то, что постановка останется в памяти студентов как замечательный опыт вст...
Музеи оснастят современной оргтехникой, мультимедийным оборудованием, обновят технические средства, ...
Мероприятия пройдут в столице в день рождения поэта, 6 июня.
Фестиваль пройдет 28 июня.
В аудиозале представлены книги, нотные издания из коллекции Денисова, а также можно прослушать грамп...
Участие в съемках приняла одна из первых солисток коллектива Алена Апина.
По словам губернатора, в регионе за 4,5 года также восстановлено более 60 памятников истории и архит...
Британский актер скончался в 99 лет.
Актриса умерла естественной смертью.
Смотр пройдет с 8 по 15 июня в Куала Лумпуре и Джохоре.
Поэта сажали в тюрьму за пьянство и тунеядство, лечили в психиатрической больнице.
Награждение прошло на Малой сцене театра.
Экспозиция стала одним из мероприятий, организованных в рамках литературного фестиваля, посвященного...
Творческий коллектив представил спектакль «Нити».
Экспозиция развернулась в ЦВЗ «Манеж».
Греция намерена продолжать бороться за возврат скульптур.
05.06.2024