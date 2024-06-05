В литературном музее им. Даля открылась выставка к 135-летию Вертинского

В Государственном литературном музее имени В.И. Даля открылась выставка к 135-летию со дня рождения Александра Вертинского.



Проект «Александр Вертинский: Прообраз музея» освещает важные этапы жизни артиста и рассказывает о начале творческого пути артиста, его первых сценических образах, участии в Первой мировой войне, первых гастролях и первых ролях в немом кино, годах эмиграции, странствиях и турне по Европе и Америке, жизни в Китае и возвращении в СССР.



Отмечается, что выставка создана в сотрудничестве с народной артисткой России Анастасией Вертинской и основана на материалах коллекции Вертинского в собрании ГМИРЛИ имени В.И. Даля.



«Название выставки является „заявкой“ на уже внесенное в перспективные планы музея создание постоянной экспозиции А.Н. Вертинского, которая разместится в отделе ГМИРЛИ имени В.И. Даля „Музей Серебряного века“. Музей Серебряного века сегодня — уникальное пространство, представляющее все литературные течения и направления эпохи конца XIX — первой трети XX века, множество имен поэтов, писателей, художников-живописцев и графиков, издателей, публицистов, философов. Новая экспозиция привнесет в музей музыку и голос А.Н. Вертинского, что позволит отчетливее подчеркнуть синтетическую природу культуры Серебряного века», — рассказал о выставке директор ГМИРЛИ имени В.И. Даля Дмитрий Бак.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России