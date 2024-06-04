Русский драмтеатр в Дагестане объявил о закрытии 99-го театрального сезона

Русский театр имени Горького в Махачкале официально завершил 99-й театральный сезон 2 июня. Перед началом последнего спектакля режиссер, заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров поприветствовал зрителей.





На сцене представили поэму Расула Гамзатова «Остров женщин». По словам режиссера, с нее открывался сезон под эгидой 100-летия со дня рождения знаменитого автора.





«Сегодня правильно так же закрыть сезон, подытожив наш марафон, посвященный памяти народного поэта Дагестана», — подчеркнул Тулпаров.





Следующий сезон, добавил режиссер, станет для Русского театра юбилейным и знаковым в истории учреждения. Начнется он со Всероссийского фестиваля «Русская сцена». В Дагестан приедут гости, включая представителей Москвы и Санкт-Петербурга. На сцене выступит Московский драматический театр имени Ермоловой.









Фото: YouTube