В Суздале пройдет фестиваль «Музыкальная экспедиция»

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» пройдет в Суздале и окрестностях с 7 по 9 июня. В программе мероприятия ожидается пять концертов.





Первое событие пройдет 7 июня в Суздале. Концерт посвящен 100-летию знаменитого шансонье Шарля Азнавура. 8 июня в селах Кибол и Кидекша, а также в Суздальском кремле пройдут концерты академической музыки на открытом воздухе.





Завершится «Музыкальная экспедиция» в селе Заполицы и в здании ГЭС на реке Нерль. Здесь пройдут концерты с участием виолончелиста Бориса Андрианова, гитариста Дмитрия Илларионова, флейтистки Василисы Маркиной и других музыкантов.





Худрук фестиваля Андрианов отметил, что концерты в Суздале предлагают еще раз задуматься, как хрупок и прекрасен мир. Мероприятие проводится при поддержке Минкультуры России.









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