Марк Варшавер заявил, что руководство Москвы будет решать вопрос о главреже «Ленкома»

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что вопрос о новом главном режиссере будет решать руководство Москвы. Об этом он рассказал журналистам.





Варшавер подчеркнул, что не знает, какое решение будет принято. По его словам, для этого есть руководство города.





«За них я отвечать не могу», — добавил Варшавер в беседе с ТАСС.





Ранее Алексей Франдетти рассказал о намерении покинуть должность главного режиссера «Ленкома» после завершения сезона. Дальнейшая деятельность, уточнил он, будет связана с Театром эстрады. Франдетти был назначен главным режиссером «Ленкома» летом 2022 года.









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