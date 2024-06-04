Вокалист Аллан Харрис из США выступит на Московском джазовом фестивале

Одним из участников Московского джазового фестиваля станет американский джазовый вокалист, гитарист Аллан Харрис. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал народный артист РФ, основатель и худрук смотра Игорь Бутман.





Фестиваль пройдет в столичных джазовых клубах и на городских пространствах с 10 по 16 июня. Перед жителями и гостями Москвы выступят артисты из России и зарубежных стран. По словам Бутмана, открытие пройдет к КЗ имени Чайковского.





«С нами будут выступать гости из Соединенных Штатов Америки, в частности американский певец Аллан Харрис. У нас с ним давняя дружба. Это один из лучших вокалистов», — поделился худрук фестиваля.





Всего в мероприятии примут участие около тысячи российских и зарубежных вокалистов. Хедлайнеры фестиваля — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авиша Коэн (Израиль), Роберто Фонсека (Куба), российские артисты Константин Хабенский, Дмитрий Маликов, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор», «Меджикул», Jukebox trio и другие. Музыканты выступят в саду «Эрмитаж», парке «Зарядье», «Музеоне», Сокольниках и других локациях.









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