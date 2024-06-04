Вокалист Аллан Харрис из США выступит на Московском джазовом фестивале

04.06.2024

Вокалист Аллан Харрис из США выступит на Московском джазовом фестивале
Одним из участников Московского джазового фестиваля станет американский джазовый вокалист, гитарист Аллан Харрис. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал народный артист РФ, основатель и худрук смотра Игорь Бутман.

Фестиваль пройдет в столичных джазовых клубах и на городских пространствах с 10 по 16 июня. Перед жителями и гостями Москвы выступят артисты из России и зарубежных стран. По словам Бутмана, открытие пройдет к КЗ имени Чайковского.

«С нами будут выступать гости из Соединенных Штатов Америки, в частности американский певец Аллан Харрис. У нас с ним давняя дружба. Это один из лучших вокалистов», — поделился худрук фестиваля.

Всего в мероприятии примут участие около тысячи российских и зарубежных вокалистов. Хедлайнеры фестиваля — Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авиша Коэн (Израиль), Роберто Фонсека (Куба), российские артисты Константин Хабенский, Дмитрий Маликов, Виктор Добронравов и ансамбль «Кинопроектор», «Меджикул», Jukebox trio и другие. Музыканты выступят в саду «Эрмитаж», парке «Зарядье», «Музеоне», Сокольниках и других локациях.


Фото: Pixabay.com