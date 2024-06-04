Театр Маяковского представит в Витебске спектакль «Русский романс»

04.06.2024
Московский академический театр имени Владимира Маяковского представит на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» спектакль «Русский романс».
Главную роль в постановке играет Евгения Симонова, передает
ТАСС.
По словам директора театра Екатерины Лапшиной, у театра запланированы гастроли в Витебск.
«Поедет один из наших самых титулованных спектаклей „Русский романс“ с Евгенией Павловной Симоновой в главной роли», — приводит агентство слова директора.
Отмечается, что новый театральный сезон театр планирует открыть в Калининграде, где на фестивале искусств «Балтийские сезоны» представит спектакль «Кант» в рамках юбилейного года Иммануила Канта, а также премьеру спектакля «Другая сказка». В новом сезоне театр также планирует отправиться на гастроли в Норильск, Балашов, Санкт-Петербург, Пермь, Брест.
Фото: Pixabay.com