Театр Маяковского представит в Витебске спектакль «Русский романс»

04.06.2024

Театр Маяковского представит в Витебске спектакль «Русский романс»
Московский академический театр имени Владимира Маяковского представит на Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» спектакль «Русский романс».

Главную роль в постановке играет Евгения Симонова, передает ТАСС.

По словам директора театра Екатерины Лапшиной, у театра запланированы гастроли в Витебск.

«Поедет один из наших самых титулованных спектаклей „Русский романс“ с Евгенией Павловной Симоновой в главной роли», — приводит агентство слова директора.

Отмечается, что новый театральный сезон театр планирует открыть в Калининграде, где на фестивале искусств «Балтийские сезоны» представит спектакль «Кант» в рамках юбилейного года Иммануила Канта, а также премьеру спектакля «Другая сказка». В новом сезоне театр также планирует отправиться на гастроли в Норильск, Балашов, Санкт-Петербург, Пермь, Брест.


Фото: Pixabay.com