Завершились съемки масштабной исторической драмы «Атом»

В эфире телеканала «Россия», а также на платформе «Смотрим» выйдет многосерийная историческая драма «Атом» режиссера Нурбека Эгена.



Проект расскажет о создателях первой советской атомной бомбы. Главные роли в фильме сыграли Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Ольга Сутулова и другие, передает пресс-служба вещателя.



«В Москве завершились съемки масштабной многосерийной исторической драмы „Атом“ режиссера Нурбека Эгена. Проект создается кинокомпанией „Перевал“ при поддержке Института развития интернета (АНО „ИРИ“). Премьера сериала состоится на медиаплатформе „Смотрим“ в 2025 году. Телепремьера запланирована в эфире телеканала „Россия“», — говорится в сообщении.



Действие фильма происходит в 1943 году. Берия поручает своему заместителю собрать команду ученых для создания проекта первой советской атомной бомбы. В Москве начинает работу секретная лаборатория, в которой работают лучшие умы Советского Союза.



«Это история и про людей, которые над ней работали, в их жизни были и любовь, и дружба, и предательство. Наш фильм о событиях, происходивших в 40-е годы. Конечно, это вольная интерпретация, но, надеюсь, нам удалось передать дух, волю, настроение, мировоззрение тех людей, которые жили и меняли историю. В фильме мы покажем события, происходившие не только в Советском Союзе, но и в Берлине 1945-го, в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Аламосе, — география нашей истории весьма обширна»,— рассказал о проекте режиссер Нурбек Эген.









Фото: пресс-служба телеканала "Россия"