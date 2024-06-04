Стала известна конкурсная программа фестиваля сериалов «Пилот»

Объявлена конкурсная программа VI фестиваля сериалов «Пилот».



Киносмотр пройдет в Иваново с 20 по 23 июня.



Известно, что на открытии фестиваля состоится показ исторического детектива Анны Матисон «Плевако», главную роль в котором сыграл Сергей Безруков.



В основную конкурсную программу вошли 15 новых российских сериалов, в их числе «Взрослые» (режиссер Екатерина Тодоровская), «Дайте шоу!» Дмитрия Литвиненко, «Демис и Марина» Саши Абдуллаева, «жЫЫЫзнь» режиссеров Эмиля Никогосяна и Александра Бойкова, «Ландыши» режиссера Александра Карпиловского, «Любопытная Варвара» режиссера Юрия Коробейникова, «Она такая классная» режиссера Александра Домогарова-младшего, «Противостояние» режиссера Тимура Алпатова, «Теория большой лжи» режиссера Алисы Шитиковой и другие.



Кроме того, в программе «Проекты в производстве» будут представлены более 10 новых шоу.





Фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»