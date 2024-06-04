В Киргизии при разработке карьера нашли останки мамонта

В Киргизии в пойме реки Жыргалан обнаружены останки мамонта.



О находке сообщает министерство культуры Киргизии.



Отмечается, что в Иссык-Кульской области найдены фрагменты нижней части черепа мамонта, его бивень. Останки находились примерно в 150 метрах друг от друга на глубине 3-5 метров, сообщили в министерстве.



В ведомстве уточнили, что о находке сообщил владелец карьера, который разрабатывается вблизи реки. На месте в настоящее время работает группа археологов. Специалисты сообщили, что во избежание разрушения фрагменты законсервировали на месте, а после полной их консервации они будут переданы в музей.



Ранее в Иссык-Кульской области уже находили останки мамонтов.









Фото: Министерство культуры, информации, спорта и

молодежной политики Кыргызской Республики