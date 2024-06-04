Алексей Франдетти покинет пост главного режиссера театра «Ленком»

04.06.2024

Алексей Франдетти покинет пост главного режиссера театра «Ленком»
Алексей Франдетти покидает пост главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова», передает ТАСС.

«Как главный режиссер этот театр я покидаю», — приводит агентство слова постановщика.

Режиссер сообщил, что покинет свой пост после завершения сезона, а дальнейшая его работа будет связана с Театром эстрады.

«Моя дальнейшая деятельность будет связана с работой вместе с Геннадием Викторовичем Хазановым и Театром эстрады», — рассказал режиссер.

Алексе Франдетти был назначен главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» в июле 2022 года.


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