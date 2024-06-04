Алексей Франдетти покинет пост главного режиссера театра «Ленком»

«Как главный режиссер этот театр я покидаю», — приводит агентство слова постановщика.Режиссер сообщил, что покинет свой пост после завершения сезона, а дальнейшая его работа будет связана с Театром эстрады.«Моя дальнейшая деятельность будет связана с работой вместе с Геннадием Викторовичем Хазановым и Театром эстрады», — рассказал режиссер.Алексе Франдетти был назначен главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» в июле 2022 года.