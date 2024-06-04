Пермский театр «У Моста» представит три постановки в Москве

Пермский театр «У Моста» представит свои постановки в Москве.



На сцене Театра им. Н.В. Гоголя 18, 19 и 20 июня состоятся показы спектаклей «Мачеха Саманишвили», «Ханума», «Храбрый Назар».



Постановка «Мачеха Саманишвили» — грузинская комедия с национальными песнями и танцами.



«На сцене оживает солнечная Имеретия! Добрая и светлая история о маленькой имеретинской деревне, где все живут одной большой семьей. Живут небогато, но весело, а собираясь за большим столом, решают проблемы „всем миром“.



И всё бы хорошо, если бы овдовевший семидесятилетний Бекинэ не задумал снова жениться... И началось настоящее светопреставление!» — говорится в описании спектакля.



Постановка «Ханума» будет показана 19 июня.





20 июня зрители увидят «Храброго Назара», самую знаменитую сказку армянского фольклора, в постановке Сергея Федотова.



«На сцене — зажигательные песни и танцы, яркие национальные костюмы и декорации, словно прямо из лучезарной Армении!» — рассказали о спектакле организаторы.









Фото: пресс-служба театра "У Моста"