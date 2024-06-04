В Татарстане пройдет гала-концерт конкурса «Юные виртуозы Казани-2024»

04.06.2024
В столице Татарстана пройдет гала-концерт I конкурса-фестиваля «Юные виртуозы Казани-2024».
Мероприятие организовано под патронажем заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной.
По словам артистки, идея проведения подобного проекта вызревала давно. В конкурсе приняли участие более 100 талантливых детей — учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Казани.
«Победителям конкурса предоставлена уникальная возможность выступить перед многочисленной аудиторией слушателей вместе с профессиональным оркестром Центра современной музыки Софии Губайдулиной», — приводит
слова Гарифуллиной ТАСС.
В программу концерта войдут шедевры мировой классики — произведения Баха, Генделя, музыка татарских композиторов, лучшие образцы современного джаза, обработки народных песен.
Отмечается, что проект в дальнейшем планируется проводить ежегодно. Он направлен на поддержку и развитие способностей творчески одаренных детей, повышение их исполнительского уровня, интереса к профессии, популяризацию академического музыкального искусства.
Фото: Pixabay.com