В Малом театре откроется художественная выставка «Посвящение классикам»

Малый театр представит выставку в честь юбилеев Пушкина, Гоголя и Лермонтова.



Выставка «Посвящение классикам» является совместным проектом Государственного академического Малого театра России и творческого объединения «Время молодых XXI», — сообщили в пресс-службе учреждения.



В экспозицию войдут работы художников, посвященные жизни и творчеству великих писателей. На выставке будут представлены работы студентов и выпускников художественных вузов и колледжей, в том числе МГХПА им. С.Г. Строганова, МГАХИ им. В.И. Сурикова, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Школа-студия МХАТ, ВГИК им. С.А. Герасимова, Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского, Академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.





Проект будет представлен 8 июня в Новом Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра.









Фото: Pixabay.com