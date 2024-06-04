В Московском дворце пионеров откроется выставка «Наш Пушкин»

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет выставка «Наш Пушкин», посвященная 225-летию со дня рождения поэта.



По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в экспозиции будут представлены подлинные документы, связанные с жизнью писателя и его семьи.



«Большинство из экспонатов включены в ряд уникальных, что делает личное знакомство с ними еще ценнее», — рассказала Анастасия Ракова.



Основу выставки составят уникальные документы Александра Пушкина, хранящиеся в фондах Главархива Москвы.



Заммэра отметила, что гости выставки смогут также посетить мастер-классы и лекции.









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