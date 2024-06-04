В Московском дворце пионеров откроется выставка «Наш Пушкин»

Выставка «Посвящение классикам» является совместным проектом Государственного академического Малого ...
В экспозиции будут представлены подлинные документы, связанные с жизнью писателя и его семьи.
Сериал будет состоять из 12 эпизодов и является первым совместным проектом «Марс Медиа» и телеканала...
Акция проходила в столице с 18 апреля по 31 мая.
В ходе исследования был проанализирован интерес к русской классической литературе среди пользователе...
Выставка «Посвящение классикам» является совместным проектом Государственного академического Малого ...
В экспозиции будут представлены подлинные документы, связанные с жизнью писателя и его семьи.
Сериал будет состоять из 12 эпизодов и является первым совместным проектом «Марс Медиа» и телеканала...
Акция проходила в столице с 18 апреля по 31 мая.
В ходе исследования был проанализирован интерес к русской классической литературе среди пользователе...
Выступления оркестров силовых ведомств пройдут 8 и 9 июня в рамках восьмого сезона проекта «Военные ...
Учреждение будет создано в поселке Смирных Смирныховского района области.
На открытии выступили солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и ...
Выставочный проект открылся в Большом зале Петербургской филармонии в честь 225-летия со дня рождени...
Актриса и певица сыграла Снегурочку в фильме «Письмо Деду Морозу».
Актриса скончалась на 95-м году жизни.
Экспозиция развернулась в центральном здании Государственного музея истории российской литературы им...
Фильм выйдет с подзаголовком «Последний танец».
Десятый Международный фестиваль искусств Чайковского начнется в Клину 21 июня.
Выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» открыта последнюю неделю.
Худрук Театра Наций отметил, что ограничения мешают режиссерам выразить свое личное отношение к ситу...
Министр культуры России Ольга Любимова поприветствовала участников и зрителей фестиваля в видеообращ...
В турнире участвовали команды федеральных ведомств и культурных учреждений.
Участниками форума стали более 200 человек.
Торжественная церемония прошла 1 июня.
04.06.2024