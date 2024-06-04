В Московском дворце пионеров откроется выставка «Наш Пушкин»

04.06.2024

В Московском дворце пионеров откроется выставка «Наш Пушкин»
В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет выставка «Наш Пушкин», посвященная 225-летию со дня рождения поэта.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в экспозиции будут представлены подлинные документы, связанные с жизнью писателя и его семьи.

«Большинство из экспонатов включены в ряд уникальных, что делает личное знакомство с ними еще ценнее», — рассказала Анастасия Ракова.

Основу выставки составят уникальные документы Александра Пушкина, хранящиеся в фондах Главархива Москвы.

Заммэра отметила, что гости выставки смогут также посетить мастер-классы и лекции.


Фото: Pixabay.com