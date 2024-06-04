Мероприятия «Дней исторического и культурного наследия» посетили более 20 тысяч человек

04.06.2024

Мероприятия «Дней исторического и культурного наследия» посетили более 20 тысяч человек
Более 20 тысяч человек приняли участие в мероприятиях акции «Дни исторического и культурного наследия», передает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Акция проходила в столице с 18 апреля по 31 мая.

Отмечается, что число мероприятий в этом году в рамках акции стало рекордным, их было больше тысячи.

«В экскурсиях, мастер-классах, лекциях, квестах приняли участие свыше 20 тыс. горожан. Это в два раза превышает цифры 2023-го (около 520 мероприятий и 10 тыс. человек)», —  говорится в сообщении.

В этом году в программу акции вошли более 300 городских объектов.

Фото: кадр видео