Мероприятия «Дней исторического и культурного наследия» посетили более 20 тысяч человек

Акция проходила в столице с 18 апреля по 31 мая.
В ходе исследования был проанализирован интерес к русской классической литературе среди пользователе...
Выступления оркестров силовых ведомств пройдут 8 и 9 июня в рамках восьмого сезона проекта «Военные ...
Учреждение будет создано в поселке Смирных Смирныховского района области.
На открытии выступили солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и ...
Акция проходила в столице с 18 апреля по 31 мая.
В ходе исследования был проанализирован интерес к русской классической литературе среди пользователе...
Выступления оркестров силовых ведомств пройдут 8 и 9 июня в рамках восьмого сезона проекта «Военные ...
Учреждение будет создано в поселке Смирных Смирныховского района области.
На открытии выступили солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и ...
Выставочный проект открылся в Большом зале Петербургской филармонии в честь 225-летия со дня рождени...
Актриса и певица сыграла Снегурочку в фильме «Письмо Деду Морозу».
Актриса скончалась на 95-м году жизни.
Экспозиция развернулась в центральном здании Государственного музея истории российской литературы им...
Фильм выйдет с подзаголовком «Последний танец».
Десятый Международный фестиваль искусств Чайковского начнется в Клину 21 июня.
Выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» открыта последнюю неделю.
Худрук Театра Наций отметил, что ограничения мешают режиссерам выразить свое личное отношение к ситу...
Министр культуры России Ольга Любимова поприветствовала участников и зрителей фестиваля в видеообращ...
В турнире участвовали команды федеральных ведомств и культурных учреждений.
Участниками форума стали более 200 человек.
Торжественная церемония прошла 1 июня.
Крестный ход пройдет в рамках празднования 650-летия Кирова.
Учащиеся столичных школ побывали на патриотических программах.
Мероприятие прошло в парке Горького во второй раз.
04.06.2024