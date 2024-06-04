Воронежская область стала лидером по уровню интереса к русской классике

Воронежская область стала лидером по числу жителей, интересующихся русской классикой.



Исследование провел книжный сервис «Литрес». В ходе исследования был проанализирован интерес к русской классической литературе среди пользователей в разных регионах.

Воронежская область заняла первое место. На втором оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем — Республика Башкортостан.



«На первом месте среди регионов оказалась Воронежская область. Классика тут пользуется наибольшей популярностью среди женской аудитории в возрасте от 18 до 24 лет. Вторая строчка рейтинга — у Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Классической литературой в регионе чаще всего интересуются женщины, чей возраст составляет от 25 до 34 лет. Бронза — у Республики Башкортостан. Здесь классическая литература больше всего привлекает женщин от 35 до 44 лет», — говорится в исследовании.



Четвертое место досталось Иркутской области. Лидерами по уровню интереса к русской классике там стали мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. Пятерку лидеров замкнула Москва и Московская область.









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