НЦИП и авиакомпания «Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

Национальный центр исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ и авиакомпания «Россия» начали совместную работу, подписав соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют проводить культурные и научно-просветительские мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ТАСС.





Документ подписали руководитель НЦИП Елена Малышева и генеральный директор авиакомпании Ян Бург в офисе «России». Малышева подчеркнула важность позиции НЦИП в вопросах исторического суверенитета и сохранения памяти о событиях прошлого. Она выразила уверенность в том, что предстоящий юбилей Победы даст возможность реализовать множество интересных совместных проектов, которые принесут пользу обществу и стране.





Бург отметил, что авиакомпания гордится своим названием «Россия», которое определяет ее стратегические направления. Он добавил, что компания активно участвует в социальных проектах и сотрудничает с партнерами для популяризации искусства и культуры, и выразил надежду, что новое соглашение позволит сторонам развивать и сохранять историческую память, особенно в контексте предстоящего юбилея.









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