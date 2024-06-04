Четыре оркестра силовых ведомств выступят в парках Москвы

Четыре оркестра силовых ведомств дадут концерты на главных культурных площадках Москвы 8 и 9 июня, сообщает дирекция международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



Выступления оркестров силовых ведомств пройдут 8 и 9 июня в рамках восьмого сезона проекта «Военные оркестры в парках».



В парке Олимпийской деревни 8 июня выступит сводный оркестр МЧС. Начало выступления — в 12:00.



«Творческий путь коллектива тесно связан с деятельностью ведомства и направлен на воспитание патриотизма и приверженности традициям и культуре нашей страны. В ходе субботнего концерта лучшие музыканты МЧС исполнят для слушателей полюбившиеся хиты и музыкальные сюрпризы», — рассказали организаторы.



На главной сцене парка «Красная Пресня» в этот день выступит Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота им. Н. А. Римского-Корсакова.



На главной сцене усадьбы Воронцово 9 июня состоится концерт Военного оркестра 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады. На главной сцене Измайловского парка в этот день выступит Центральный оркестр Федеральной службы исполнения наказаний.



Завершится музыкальный марафон в рамках программы «Военные оркестры в парках» XVI Международным военно-музыкальным фестивалем «Спасская башня», который пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.









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