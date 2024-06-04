В Сахалинской области появится музей под открытым небом.



Учреждение будет создано в поселке Смирных Смирныховского района области. Музей будет посвящен событиям Южно-Сахалинской наступательной операции, сообщает правительство региона.



Отмечается, что на первом этапе будут произведены работы по сооружению противотанкового рва, оборудована парковочная зона, площадка для зрителей. Окончание работ запланировано на август 2024 года. Полностью объект планируют сдать в 2025 году.



В августе на площадке будущего музея будет проведена реконструкция боя за пост Хандаса.



«Подрядчик должен привести в порядок все доты и дзоты и парковочные места, этот музей должен привлекать не только местных жителей, но и гостей острова», — рассказал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.









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