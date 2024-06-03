В Калининграде стартовал международный фестиваль классической музыки «Кантата»

Четвертый Международный фестиваль классической музыки «Кантата» стартовал в Калининграде. Открыл его концерт вокальной музыки из опер русских и немецких композиторов.





На сцену вышли солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под управлением дирижера МАМТ Федора Безносикова, информирует ТАСС. Фестиваль продлится до 9 июня.





«В концерте-открытии «Кантаты-2024» на сценической площадке арт-пространства объекта культурного наследия «Пивоваренный завод «Понарт» 1849 года» задействованы солисты театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Элеонора Макарова, Николай Ерохин, Наталья Мурадымова», — сообщили в пресс-службе областного правительства.





В этом году программа фестиваля посвящена 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта и 150-летию автора «Русской идеи» Николая Бердяева. В роли первого выступает народный артист РФ, лауреат Государственной премии, ректор театрального института имени Щукина Евгений Князев. На роль Бердяева приглашен актер Артем Кошман.





Худрук фестиваля, гендиректор МАМТ Андрей Борисов на пресс-конференции перед началом концерта заявил, что «Кантата» стала одним из самых ожидаемых событий лета для всей страны. Программу он назвал диалогом российской и европейской культуры, музыкальных произведений разных эпох.









Фото: Pixabay.com